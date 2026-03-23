Объем плохой ипотеки в России почти достиг рекорда

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объем плохой ипотеки в России – с просрочкой более 90 дней – почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

Показатель за месяц увеличился на 4,3% – до рекордных 296,4 миллиарда рублей. При этом в годовом выражении объем плохой ипотеки в стране вырос почти в 1,8 раза.

Количество ипотек с просрочкой более 90 дней в феврале увеличилось на 3,9%, приблизившись к 100 тысячам. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос в 1,5 раза.