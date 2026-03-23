https://ria.ru/20260323/ipoteka-2082312223.html
Объем плохой ипотеки в России почти достиг рекорда
Объем плохой ипотеки в России – с просрочкой более 90 дней – почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
2026-03-23T04:42:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c7f065b5e04ff151212a76c345e406c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: объем плохой ипотеки в РФ почти достиг 300 миллиардов рублей
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объем плохой ипотеки в России – с просрочкой более 90 дней – почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель за месяц увеличился на 4,3% – до рекордных 296,4 миллиарда рублей. При этом в годовом выражении объем плохой ипотеки в стране вырос почти в 1,8 раза.
Количество ипотек с просрочкой более 90 дней в феврале увеличилось на 3,9%, приблизившись к 100 тысячам. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос в 1,5 раза.
Ранее агентство сообщало, что россияне в феврале резко сократили оформление ипотеки: объем выдач упал сразу на 40% по сравнению с январем – до 256,7 миллиарда рублей.