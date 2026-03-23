В Волгоградской области более 40% ИП составляют женщины
В Волгоградской области насчитывается 62,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, более 40% из них составляют женщины, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.03.2026
Свыше 40% индивидуальных предпринимателей Волгоградской области – женщины
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Волгоградской области насчитывается 62,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, более 40% из них составляют женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом рассказала председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова, она поприветствовала участниц второго сезона федерального образовательного проекта "Женщина может", который стартовал в Волгоградской области.
Так, в рамках пятидневного интенсива 35 участниц смогут получить практические знания и навыки, необходимые для успешного ведения бизнеса – например, маркетинговые стратегии, анализ рынка и аудитории, работа с поставщиками, финансовое планирование. Ведущие эксперты помогут предпринимательницам развить идеи и превратить их в бизнес-инициативы. В финале слушательницы защитят разработанные проекты.
Победительница проекта сможет получить грант в размере 150 тысяч рублей на запуск своего дела или расширение уже существующего.