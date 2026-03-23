Терапевт назвал основной предвестник инсульта

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Головная боль может быть предвестником инсульта, при хронических болях необходимо срочно обратиться к врачу, заявил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он подчеркнул, что головную боль нельзя оставлять без внимания, подчеркнув, что хронические головные боли уже указывают на неблагоприятную ситуацию, необходимо срочно обращаться к врачу и решать этот вопрос. Кондрахин также обратил внимание на основной фактор риска развития инсульта - гипертоническую болезнь.