13:36 23.03.2026 (обновлено: 13:39 23.03.2026)
Терапевт назвал основной предвестник инсульта
Головная боль может быть предвестником инсульта, при хронических болях необходимо срочно обратиться к врачу, заявил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей... РИА Новости, 23.03.2026
Терапевт Кондрахин: головная боль может быть предвестником инсульта

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Головная боль может быть предвестником инсульта, при хронических болях необходимо срочно обратиться к врачу, заявил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Если мы говорим про кровоизлияние в мозг, то очень мало бывает таких симптомов, которые показывают, что вот-вот произойдет катастрофа. Основным симптомом, конечно, является головная боль. Если мы говорим про аневризму, то это вообще мина замедленного действия. Человек может жить всю жизнь, ничего не замечая. Может быть, иногда головная боль, иногда неприятные ощущения, но они проходящие. То есть, тут нет такой закономерности, как у сердца. Когда сердце двигается в направлении к инфаркту, там чётко есть дорожка, то при аневризмах и вообще при заболеваниях мозга дорожки нет", - сказал врач в беседе с aif.ru.
Он подчеркнул, что головную боль нельзя оставлять без внимания, подчеркнув, что хронические головные боли уже указывают на неблагоприятную ситуацию, необходимо срочно обращаться к врачу и решать этот вопрос. Кондрахин также обратил внимание на основной фактор риска развития инсульта - гипертоническую болезнь.
"Своевременное лечение гипертонической болезни - это один из методов контроля инсульта. При неконтролируемой гипертонии возможно резкое повышение давления, что приводит к кровоизлиянию", - резюмировал эксперт.
