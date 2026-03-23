В авиакатастрофе с самолетом Hercules выжили 48 человек

МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. На борту разбившегося в Колумбии военно-транспортного самолета C-130 Hercules находились 125 человек, не менее 48 из них пострадали и были эвакуированы, сообщил командующий Воздушно-космическими силами Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.
"На данный момент у нас есть подтвержденная информация: на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. В настоящее время известно о 48 пострадавших, которые уже были спасены … все они находятся в медицинских учреждениях Пуэрто-Легисамо", - заявил Сильва, его обращение опубликовано в блоге ВКС Колумбии в Х.
Самолет колумбийской армии потерпел крушение в понедельник при взлете из Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо. По словам генерала, авария произошла вскоре после взлета - самолет упал примерно в нескольких километрах от аэропорта, выполняя рейс в Пуэрто-Асис.
Причины катастрофы пока не установлены.
