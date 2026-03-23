Грин назвала сенатора Грэма* психопатом - РИА Новости, 23.03.2026
14:13 23.03.2026
Грин назвала сенатора Грэма* психопатом
Экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин назвала сенатора Линдси Грэма* психопатом за его слова о возможном... РИА Новости, 23.03.2026
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Бывшая конгрессвумен назвала сенатора Грэма психопатом за слова об острове Харк

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин назвала сенатора Линдси Грэма* психопатом за его слова о возможном установлении контроля над иранским островом Харк.
Ранее Грэм* в интервью телеканалу Fox News заявил, что если США во время Второй мировой войны удалось захватить японский остров Иводзима, у них получится сделать это и с островом Харк.
Маньяк возле Трампа. Вычислен поджигатель войны с Ираном
"Линдси Грэм* - психопат неоконсерватор, который… готов отправить американских морских пехотинцев на смерть в Иран вместо того, чтобы работать на Америку, добиваясь финансирования министерства внутренней безопасности", - написала Грин в соцсети Х.

Портал Axios ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* В России внесен в список террористов и экстремистов
Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, пишут СМИ
Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, пишут СМИ
16 марта, 06:14
 
