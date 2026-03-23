Грин назвала сенатора Грэма* психопатом

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин назвала сенатора Линдси Грэма* психопатом за его слова о возможном установлении контроля над иранским островом Харк.
Ранее Грэм* в интервью телеканалу Fox News заявил, что если США во время Второй мировой войны удалось захватить японский остров Иводзима, у них получится сделать это и с островом Харк.
Портал Axios ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* В России внесен в список террористов и экстремистов