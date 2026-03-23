08:51 23.03.2026
Эммануэля Грегуара избрали мэром Парижа
Эммануэля Грегуара избрали мэром Парижа
Эммануэль Грегуар, кандидат от левой Социалистической партии, получивший поддержку со стороны других левых политических сил страны, был избран мэром Парижа по... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T08:51:00+03:00
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Эммануэль Грегуар, кандидат от левой Социалистической партии, получивший поддержку со стороны других левых политических сил страны, был избран мэром Парижа по итогам второго тура муниципальных выборов, сообщает телеканал BFMTV.
Париже Эммануэль Грегуар был избран мэром столицы, набрав 50,52% голосов. Депутат от Социалистической партии и бывший первый заместитель Анн Идальго (предыдущий мэр Парижа – ред.) опередил (экс-министра культуры Франции – ред.) Рашиду Дати на девять процентных пунктов", - говорится в материале.
В то же время третий кандидат на пост мэра французской столицы, представитель левой партии "Непокорившаяся Франция" Софи Шикиру, набрала 7,96% голосов избирателей, сообщает телеканал.
Дати, кандидат от правой партии "Республиканцы", заручившаяся поддержкой центристского "Демократического движения" и президента страны Эммануэля Макрона, по итогам второго тура выборов написала на своей странице в социальной сети Х, что результат голосования "не оправдал ожиданий".
В воскресенье во Франции проходил второй тур муниципальных выборов, на которых избирались мэры городов по всей стране, включая Париж.
