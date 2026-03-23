Госдума обсудит запрет испытательного срока для женщин с детьми до трех лет

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума во вторник, 24 марта, рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете устанавливать испытательный срок для женщин с детьми в возрасте до трех лет, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

« "Во втором чтении рассмотрим изменения в Трудовой кодекс о запрете устанавливать испытательный срок для женщин с детьми в возрасте до трех лет. Сейчас такая норма действует для женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет", - сказал Жуков журналистам.

Он сообщил, что также будут рассмотрены еще одни изменения в Трудовой кодекс о праве граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности.

« "Также рассмотрим проект федерального закона, касающийся пресечения обращения контрафактных и фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов. Обсудим изменения в Уголовный кодекс об ответственности за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа и за отрицание факта геноцида советского народа", - добавил парламентарий.

Жуков сообщил, что также в первом чтении будет рассмотрен законопроект, который предоставляет одному из родителей военнослужащего, являющегося инвалидом I или II группы и у которого отсутствует супруга или супруг, право на отпуск одновременно с отпуском такого военнослужащего.

"В первом чтении… Изменения в Налоговый кодекс, которыми закрепляется перечень документов, которые могут быть использованы налогоплательщиками для подтверждения правомерности применения ставки НДС в размере 10% по детским товарам как при их реализации на территории Российской Федерации, так и при их ввозе на территорию Российской Федерации", - добавил он.