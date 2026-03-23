Госдума рассмотрит проект об усилении защиты исторической памяти

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на усиление защиты исторической памяти, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект был инициирован депутатами Госдумы . Изменения предлагается внести в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ

"Совет Государственной думы определил 24 марта датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, направленного на усиление защиты исторической памяти", - сказал Володин журналистам.

По его словам, в условиях, когда западные политики пытаются переписать историю и вычеркнуть правду о героическом подвиге многонационального советского народа, о той страшной цене, "которую заплатили наши отцы и деды за победу над фашизмом, чтобы те же европейцы жили не под пятой нацистов", важно делать все для защиты исторической памяти.

В соответствии с проектируемыми нормами, уголовное наказание будет грозить за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.

Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Статья 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) дополнится положениями об установлении ответственности, в том числе за отрицание факта геноцида советского народа или его одобрение, совершенные публично.