18:01 23.03.2026
Госдума рассмотрит проект об усилении защиты исторической памяти
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на усиление защиты исторической памяти, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Законопроект был инициирован депутатами Госдумы. Изменения предлагается внести в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ.
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Польше решили снести памятник советским воинам
16 марта, 14:13
"Совет Государственной думы определил 24 марта датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, направленного на усиление защиты исторической памяти", - сказал Володин журналистам.
По его словам, в условиях, когда западные политики пытаются переписать историю и вычеркнуть правду о героическом подвиге многонационального советского народа, о той страшной цене, "которую заплатили наши отцы и деды за победу над фашизмом, чтобы те же европейцы жили не под пятой нацистов", важно делать все для защиты исторической памяти.
В соответствии с проектируемыми нормами, уголовное наказание будет грозить за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.
Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.
Статья 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) дополнится положениями об установлении ответственности, в том числе за отрицание факта геноцида советского народа или его одобрение, совершенные публично.
За совершение преступления может грозить до трех лет лишения свободы.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Госдума приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР
26 февраля, 13:52
 
