В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за некачественную воду - РИА Новости, 23.03.2026
15:38 23.03.2026
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за некачественную воду
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за некачественную воду - РИА Новости, 23.03.2026
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за некачественную воду
Необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, чтобы получить перерасчет за некачественную... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T15:38:00+03:00
2026-03-23T15:38:00+03:00
россия
жкх, госдума рф, лдпр, общество, россия
ЖКХ, Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Россия
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за некачественную воду

Панеш: чтобы получить перерасчет за некачественную воду, нужно обратиться в УК

Человек моет руки. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, чтобы получить перерасчет за некачественную воду в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Законодательство в этом случае на стороне потребителя: за некачественную услугу можно и нужно требовать перерасчет. Первым делом необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, если у вас прямой договор", - сказал Панеш.
Депутат отметил, что вода из крана должна быть безопасной и соответствовать строгим санитарным нормам. По его словам, жители многоквартирных домов иногда сталкиваются с ржавой, мутной водой, посторонним запахом или неприятным привкусом.
Политик уточнил, что звонить в диспетчерскую службу своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации можно в любое время — она работает круглосуточно.
"Важно зафиксировать номер заявки, время звонка и фамилию сотрудника, принявшего обращение. Заявку обязаны зарегистрировать, и с этого момента начинается официальная процедура.
Если в течение двух часов после обращения представители управляющей компании не прибыли для проверки, можно составлять акт самостоятельно с участием соседей", - добавил парламентарий.
Панеш подчеркнул, что обращаться в аварийно-диспетчерскую службу нужно при любых отклонениях от нормы: вода имеет цвет (ржавый, желтоватый, зеленоватый), мутная, с осадком, неприятным запахом или привкусом.
Также, по его словам, поводом для обращения может стать отсутствие холодной или горячей воды, низкое давление, несоответствие температуры горячей воды норме (она должна быть не ниже 60 градусов).
Кроме того, как уточнил политик, если причина известна (например, проводятся плановые работы или промывка сетей), диспетчер сделает отметку, которая уже станет основанием для перерасчета.
"После обращения представители управляющей компании обязаны согласовать время проверки и провести замеры, отбор проб воды. По итогам составляется акт, в котором указываются адрес, дата, время, выявленные нарушения. Акт подписывают представитель управляющей компании и собственник жилья", - добавил Панеш.
Он отметил, что если представители организации не прибыли, акт можно составить с участием не менее двух соседей — такой документ также имеет юридическую силу и может использоваться в суде.
"Если вы не согласны с выводами управляющей компании или она отказывается признавать нарушение, можно настаивать на проведении независимой экспертизы. Бремя оплаты экспертизы лежит на исполнителе коммунальной услуги — управляющей или ресурсоснабжающей организации", - уточнил политик.
