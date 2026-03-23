01:10 23.03.2026
В Госдуме предложили ввести карту "Здоровое поколение" для занятий спортом
В Госдуме предложили ввести карту "Здоровое поколение" для занятий спортом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести карту "Здоровое поколение" с номиналом 10 тысяч рублей в год для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.
Официальное обращение на имя министра спорта РФ Михаила Дегтярева имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
В Госдуме предложили дать налоговые льготы отечественным IT-компаниям
"Прошу рассмотреть возможность введения карты "Здоровое поколение" номиналом 10 тысяч рублей ежегодно для граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет", - сказано в письме.
Отмечается, что эти деньги можно будет использовать на оплату абонементов в фитнес-центры, бассейны, спортивные секции и иные аккредитованные объекты спортивной инфраструктуры, а также на оплату профилактических обследований, лабораторной диагностики и иных медицинских услуг профилактической направленности по утверждаемому перечню.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что для получения карты потребуется пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр - без этого сумма будет меньше или она вообще не будет активироваться.
"Начинать предлагаем с пилотного проекта в 5-10 регионах. Через год можно будет оценить первые результаты: сколько людей занимаются, в каких секциях, на что тратили деньги, как изменилось состояние здоровья, а после подведения итогов программу надо распространять на всю страну", - добавил лидер партии.
Он подчеркнул, что "Справедливая Россия" предлагает помочь молодым людям изменить отношение к своему здоровью, ведь в возрасте 18-35 лет начинается самостоятельная жизнь, учёба в вузе, сидячая работа, фастфуд, неправильное питание, и проект "Здоровое поколение" поможет справиться со многими проблемами.
"Мы хотим помочь молодым людям сделать шаг к изменениям в образе жизни. Карта "Здоровое поколение" не заменит бесплатную медицину по ОМС. Она даст дополнительный стимул. Бесплатный абонемент в зал или бассейн - это уже повод начать, а не откладывать "на понедельник", - сказала Лантратова РИА Новости.
В Госдуме предложили индексировать страховые пенсии с 1 января
