Биолог предупредил об опасности голубиных стай

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Голубиная стая при взлете поднимает в воздух пыль, которая может содержать инфекции, опасные для человека, поэтому от скопления голубей лучше держаться подальше, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

Русинов рассказал, что голубей принято обвинять в распространении болезней. Голуби действительно часто болеют, поскольку в скученной птичьей среде болезни легко передаются, отметил биолог, но подавляющее большинство птичьих болезней человеку не опасны, ими болеют только птицы.

"Однако есть несколько болезней, передающихся человеку. В первую очередь, это орнитоз и сальмонеллез. Заразиться этими болезнями от голубей на самом деле не так уж и легко, для этого надо плотно контактировать с больной птицей, трогать ее, кормить с рук и после этого не мыть их перед едой. Тогда заражение вполне возможно", - рассказал Русинов.

Он добавил – заразиться можно и от городской пыли.

"Следует избегать мест больших скоплений голубей, где они, взлетая, могут поднять в воздух пыль, содержащую их помет и инфекции. Это тоже может привести к заражению человека", - подчеркнул собеседник.

Биолог подчеркнул, что простейшие меры гигиены и предосторожности сводят риск заражения к минимуму.