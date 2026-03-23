Биолог предупредил об опасности голубиных стай - РИА Новости, 23.03.2026
07:41 23.03.2026 (обновлено: 10:08 23.03.2026)
Биолог предупредил об опасности голубиных стай
Биолог предупредил об опасности голубиных стай - РИА Новости, 23.03.2026
Биолог предупредил об опасности голубиных стай
Голубиная стая при взлете поднимает в воздух пыль, которая может содержать инфекции, опасные для человека, поэтому от скопления голубей лучше держаться... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T07:41:00+03:00
2026-03-23T10:08:00+03:00
общество
общество
Общество
Биолог предупредил об опасности голубиных стай

Биолог Русинов: голубиная стая может поднять в воздух пыль, содержащую инфекции

Голуби - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Голуби. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Голубиная стая при взлете поднимает в воздух пыль, которая может содержать инфекции, опасные для человека, поэтому от скопления голубей лучше держаться подальше, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
Русинов рассказал, что голубей принято обвинять в распространении болезней. Голуби действительно часто болеют, поскольку в скученной птичьей среде болезни легко передаются, отметил биолог, но подавляющее большинство птичьих болезней человеку не опасны, ими болеют только птицы.
Юрист рассказала, что грозит за кормление голубей у дома
22 марта, 08:00
"Однако есть несколько болезней, передающихся человеку. В первую очередь, это орнитоз и сальмонеллез. Заразиться этими болезнями от голубей на самом деле не так уж и легко, для этого надо плотно контактировать с больной птицей, трогать ее, кормить с рук и после этого не мыть их перед едой. Тогда заражение вполне возможно", - рассказал Русинов.
Он добавил – заразиться можно и от городской пыли.
"Следует избегать мест больших скоплений голубей, где они, взлетая, могут поднять в воздух пыль, содержащую их помет и инфекции. Это тоже может привести к заражению человека", - подчеркнул собеседник.
Биолог подчеркнул, что простейшие меры гигиены и предосторожности сводят риск заражения к минимуму.
"Кстати, птичий грипп, в распространении которого голубей тоже обвиняют, встречается у них на самом деле редко. Этой болезнью чаще болеют утки и чайки, которые, между прочим, вызывают у людей гораздо больше симпатий, чем голуби", - добавил собеседник.
Питомцы могут подцепить инфекцию при таянии снега, предупредила ветеринар
Вчера, 04:07
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
