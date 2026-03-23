Германия намерена передать Украине 15 тысяч дронов-перехватчиков

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Германия намерена профинансировать и передать национальной гвардии Украины 15 тысяч дронов-перехватчиков украинского производства, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в украинском посольстве.

« "Германия профинансирует и передаст 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства подразделениям национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Уточняется, что передача состоится в рамках недавно подписанного многомиллионного соглашения, точная сумма которого не разглашается.

Ранее технологическая компания Quantum Systems заключила соглашение с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics на массовое производство беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine.