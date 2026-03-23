Защита инвестора Галицкого обжалует решение об изъятии его имущества - РИА Новости, 23.03.2026
16:34 23.03.2026 (обновлено: 20:00 23.03.2026)
Защита инвестора Галицкого обжалует решение об изъятии его имущества
Защита инвестора Галицкого обжалует решение об изъятии его имущества - РИА Новости, 23.03.2026
Защита инвестора Галицкого обжалует решение об изъятии его имущества
Решение Тверского суда Москвы об изъятии имущества у инвестора Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей будет обжаловано, заявила РИА Новости сторона защиты... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T16:34:00+03:00
2026-03-23T20:00:00+03:00
происшествия, москва, московская область (подмосковье), истринский район, александр галицкий
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Александр Галицкий
Защита инвестора Галицкого обжалует решение об изъятии его имущества

РИА Новости: защита Галицкого обжалует решение об изъятии его имущества

© РИА Новости / Илья Питалев | Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве
Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Тверского суда Москвы об изъятии имущества у инвестора Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей будет обжаловано, заявила РИА Новости сторона защиты бизнесмена.
Адвокат инвестора Кира Корума заявила агентству, что защита не согласна с вынесенным решением.
"Мы не согласны с решением суда, будем его обжаловать. Мы представили огромный массив доказательств, с очевидностью подтверждающий отсутствие какой-либо экстремистской деятельности Галицкого, административным истцом данный массив никак не был опровергнут. Галицкий вышел из фонда в 2022 году, сам фонд с 2021 не инвестировал денежные средства в спорные компании, стартапы, в которые ранее инвестировал фонд, не имеют какого-либо отношения к ВПК какого-либо государства", - сказала она.
Суд в понедельник удовлетворил иск о запрете деятельности объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс" в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства.
В доход государства изъято имущество, принадлежащее Галицкому и связанным с ним лицам: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье совокупной стоимостью более 1 млрд рублей, а также более 7 млрд рублей на его банковских счетах.
Среди прочего были изъяты пять машиномест в Москве, участок и два нежилых здания в Истринском районе Подмосковья, квартира на Патриарших прудах, при этом также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.
