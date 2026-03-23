Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве

Защита инвестора Галицкого обжалует решение об изъятии его имущества

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Решение Тверского суда Москвы об изъятии имущества у инвестора Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей будет обжаловано, заявила РИА Новости сторона защиты бизнесмена.

Адвокат инвестора Кира Корума заявила агентству, что защита не согласна с вынесенным решением.

"Мы не согласны с решением суда, будем его обжаловать. Мы представили огромный массив доказательств, с очевидностью подтверждающий отсутствие какой-либо экстремистской деятельности Галицкого , административным истцом данный массив никак не был опровергнут. Галицкий вышел из фонда в 2022 году, сам фонд с 2021 не инвестировал денежные средства в спорные компании, стартапы, в которые ранее инвестировал фонд, не имеют какого-либо отношения к ВПК какого-либо государства", - сказала она.

Суд в понедельник удовлетворил иск о запрете деятельности объединения "Алмаз-Кэпитал Партнерс" в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства.

В доход государства изъято имущество, принадлежащее Галицкому и связанным с ним лицам: недвижимость, земельные участки в Москве Подмосковье совокупной стоимостью более 1 млрд рублей, а также более 7 млрд рублей на его банковских счетах.