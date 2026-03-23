Рейтинг@Mail.ru
Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в суд - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 23.03.2026 (обновлено: 13:46 23.03.2026)
Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в суд
Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в суд - РИА Новости, 23.03.2026
Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в суд
Инвестор Александр Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в Тверской суд Москвы, где рассматривается исковое заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T13:40:00+03:00
2026-03-23T13:46:00+03:00
происшествия
москва
александр галицкий
калифорния
сша
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
москва
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082385307_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_f63533f29b7234ef18130461f0a8dc96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, александр галицкий, калифорния, сша, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Происшествия, Москва, Александр Галицкий, Калифорния, США, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в суд

РИА Новости: Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБизнесмен Александр Галицкий после заседания Тверского суда в Москве
Бизнесмен Александр Галицкий после заседания Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бизнесмен Александр Галицкий после заседания Тверского суда в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в Тверской суд Москвы, где рассматривается исковое заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" и изъятии имущества инвестора на 8 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во время процесса Галицкий попросил вызвать ему скорую помощь "из-за сердца". Однако судья отказалась решать вопрос по ходатайству в процессе и обещала вынести решение в совещательной комнате.
"Вопрос по ходатайству будет разрешен в совещательной комнате, Галицкий может выйти в коридор и вызвать скорую помощь", - заявила судья в процессе.
Тверской суд Москвы рассматривает иск о запрете деятельности объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс". В иске указывается, что в 2008 году Галицкий в штате Калифорния, США, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
Ведомство считает, что после начала спецоперации фонд финансировал деятельность украинских организаций, которые отправляют деньги на помощь ВСУ.
В свою очередь сам Галицкий заявил, что вышел из фонда в 2022 году, а сам фонд финансировал российские проекты.
Также истец просит изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей. На указанное имущество и счета наложен арест.
ПроисшествияМоскваАлександр ГалицкийКалифорнияСШАГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала