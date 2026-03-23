Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в суд
2026-03-23T13:46:00+03:00
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в Тверской суд Москвы, где рассматривается исковое заявление Генпрокуратуры о запрете деятельности объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" и изъятии имущества инвестора на 8 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во время процесса Галицкий
попросил вызвать ему скорую помощь "из-за сердца". Однако судья отказалась решать вопрос по ходатайству в процессе и обещала вынести решение в совещательной комнате.
"Вопрос по ходатайству будет разрешен в совещательной комнате, Галицкий может выйти в коридор и вызвать скорую помощь", - заявила судья в процессе.
Тверской суд Москвы
рассматривает иск о запрете деятельности объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс". В иске указывается, что в 2008 году Галицкий в штате Калифорния
, США
, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
Ведомство считает, что после начала спецоперации фонд финансировал деятельность украинских организаций, которые отправляют деньги на помощь ВСУ
.
В свою очередь сам Галицкий заявил, что вышел из фонда в 2022 году, а сам фонд финансировал российские проекты.
Также истец просит изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей. На указанное имущество и счета наложен арест.