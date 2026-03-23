Галицкий предложил мировое соглашение по иску о запрете его фирмы
12:07 23.03.2026
Галицкий предложил мировое соглашение по иску о запрете его фирмы
Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве
Бизнесмен Александр Галицкий перед началом заседания Тверского суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий предложил Генпрокуратуре мировое соглашение по иску о запрете деятельности объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс", передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Мы готовы заключить мировое соглашение, соответствующее предложение было направлено в прокуратуру", - заявил адвокат инвестора Александр Дроздов.
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Фонд Галицкого направил более 50 миллионов долларов на Украину
11 марта, 21:59
Заседание началось с того, что адвокат Галицкого попросил перенести рассмотрение дела в другой суд в связи с подсудностью, суд отказал ему, тогда адвокат попросил отложить заседание по иску, поскольку ответчик не успел ознакомиться с материалами из-за большого объема.
Тверской суд Москвы в понедельник продолжает рассматривать иск Генпрокуратуры о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества на сумму более 8 миллиардов рублей в доход государства.
Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния, США, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины против России, кроме того, Галицкий высказывался с "симпатией" в сторону киевских властей, о чём у истца имеется аудиозапись. Прокуратура просить запретить деятельность объединения.
Также истец просит изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей. На указанное имущество и счета наложен арест.
В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Галицкий высказывал симпатии к Зеленскому, заявляла его экс-жена
11 марта, 15:34
 
