Галицкий предложил мировое соглашение по иску о запрете его фирмы

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий предложил Генпрокуратуре мировое соглашение по иску о запрете деятельности объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс", передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

"Мы готовы заключить мировое соглашение, соответствующее предложение было направлено в прокуратуру", - заявил адвокат инвестора Александр Дроздов.

Заседание началось с того, что адвокат Галицкого попросил перенести рассмотрение дела в другой суд в связи с подсудностью, суд отказал ему, тогда адвокат попросил отложить заседание по иску, поскольку ответчик не успел ознакомиться с материалами из-за большого объема.

Тверской суд Москвы в понедельник продолжает рассматривать иск Генпрокуратуры о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества на сумму более 8 миллиардов рублей в доход государства.

Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния США , основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.

В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины против России , кроме того, Галицкий высказывался с "симпатией" в сторону киевских властей, о чём у истца имеется аудиозапись. Прокуратура просить запретить деятельность объединения.

Также истец просит изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей. На указанное имущество и счета наложен арест.