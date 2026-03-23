https://ria.ru/20260323/galitskij-2082363881.html
Галицкий предложил мировое соглашение по иску о запрете его фирмы
Галицкий предложил мировое соглашение по иску о запрете его фирмы - РИА Новости, 23.03.2026
Галицкий предложил мировое соглашение по иску о запрете его фирмы
Инвестор Александр Галицкий предложил Генпрокуратуре мировое соглашение по иску о запрете деятельности объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс"
2026-03-23T12:07:00+03:00
2026-03-23T12:07:00+03:00
2026-03-23T12:07:00+03:00
москва
россия
калифорния
александр галицкий
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082343329_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_1331ea09051ee54cb929472f7ce14419.jpg
москва
россия
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082343329_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_e265d0a011b3b8faf81dfd0218af5b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, калифорния, александр галицкий, генеральная прокуратура рф, происшествия
Москва, Россия, Калифорния, Александр Галицкий, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Галицкий предложил мировое соглашение по иску о запрете его фирмы
РИА Новости: Галицкий предложил мировое соглашение по иску о запрете его фирмы
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий предложил Генпрокуратуре мировое соглашение по иску о запрете деятельности объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс", передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Мы готовы заключить мировое соглашение, соответствующее предложение было направлено в прокуратуру", - заявил адвокат инвестора Александр Дроздов.
Заседание началось с того, что адвокат Галицкого
попросил перенести рассмотрение дела в другой суд в связи с подсудностью, суд отказал ему, тогда адвокат попросил отложить заседание по иску, поскольку ответчик не успел ознакомиться с материалами из-за большого объема.
Тверской суд Москвы
в понедельник продолжает рассматривать иск Генпрокуратуры
о запрете деятельности корпорации "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners, LTD) и обращении имущества на сумму более 8 миллиардов рублей в доход государства.
Как указывается в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния
, США
, основал венчурный фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс", специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.
В настоящее время фонд выступает в поддержку военной агрессии политического руководства Украины
против России
, кроме того, Галицкий высказывался с "симпатией" в сторону киевских властей, о чём у истца имеется аудиозапись. Прокуратура просить запретить деятельность объединения.
Также истец просит изъять имущество бизнесмена. Как следует из иска, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с гаражом и хозблоком совокупной рыночной стоимостью более 1 миллиарда рублей, а на банковских счетах размещено свыше 7 миллиардов рублей. На указанное имущество и счета наложен арест.
В иске указывается, что нахождение в собственности Галицкого этих активов обеспечивает бизнесмену и его фонду Almaz Capital возможность вести экономическую деятельность, которая, учитывая их экстремистскую идеологию, представляет угрозу для нацбезопасности России.