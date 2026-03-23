"Ни капли стыда". В Финляндии внезапно высказались о России

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Постоянно винящий Россию в агрессии Североатлантический альянс сам стал наступательным блоком, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"НАТО — это наступательный альянс. Сейчас он оправдывает незаконную агрессивную войну против Ирана, начатую без всякого повода и без каких-либо оснований. На протяжении многих лет нам твердили, что Россия — это плохой актор, а теперь они открыто и без капли стыда оправдывают агрессивную войну США и Израиля против Ирана", — написал он в соцсети X.
Накануне генсек альянса Марк Рютте заявил, что группа из 22 стран, большинство из которых входят в НАТО, с четверга занимается планированием будущих операций по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
Кампания США и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.