Житель Техаса забросил во двор офиса ФБР ведро с костями
13:00 23.03.2026
Житель Техаса забросил во двор офиса ФБР ведро с костями
Житель американского штата Техас забросил во двор офиса ФБР в Далласе закрытое ведро с костями, предположительно, человеческими, он задержан по обвинению в надругательстве над телом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на показания под присягой.
Житель Техаса забросил во двор офиса ФБР ведро с костями

NBC: житель Техаса забросил во двор офиса ФБР ведро с костями, его задержали

Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Житель американского штата Техас забросил во двор офиса ФБР в Далласе закрытое ведро с костями, предположительно, человеческими, он задержан по обвинению в надругательстве над телом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на показания под присягой.
"Жителю Техаса предъявлены обвинения в надругательстве над трупом после того, как он перекинул ведро, содержащее, предположительно, человеческие останки, через ограждение регионального офиса ФБР в Далласе и выложил видео с этим в YouTube", - говорится в материале телеканала.
Как сообщает NBC, речь идет о 41-летнем Майкле Чадуике Фрае. На минувшей неделе его мать позвонила в полицию, сообщив, что он попросил у нее денег на аренду автомобиля, а на вопрос "Зачем?" ответил, что ему нужно переместить тело. После этого мужчина разозлился и вышел из дома. Вскоре с правоохранителями связалась уже сестра Фрая, сообщившая, что тот снял себя на видео у офиса ФБР и выложил в интернет.
По данным телеканала, на видеоролике мужчина заявил, что хотел таким образом побудить ведомство вмешаться в дело о некоем правонарушении со стороны властей техасского округа Дентон, связанном с его предыдущим задержанием. Как уточняет NBC, ведро приземлилось на парковку, а в отношении лежавших в нем костей проведут судмедэкспертизу.
По сообщению NBC, мать задержанного рассказала, что нашла в истории поиска в навигаторе своей машины запросы на маршруты к кладбищу. Позднее следователи выяснили, что Фрай выкрал с кладбища урну с прахом, а на еще одном местном кладбище были найдены признаки того, что кто-то вытаскивал гроб. Правоохранители полагают, что это также совершил Фрай.
Телеканал отмечает, что сейчас мужчина остается под стражей. Ранее Фрай уже попадал в СМИ: в 2018 году он врезался на грузовике в офис местного телеканала. Полиция считает, что мужчина сделал это, потому что был расстроен из-за инцидента с полицейской стрельбой в округе Дентон, в ходе которого погиб его друг.
