У Тегерана не было никаких контактов с США, пишут иранские СМИ

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников, передает агентство Fars со ссылкой на иранский источник, прокомментировавший заявление Вашингтона о переговорах сторон.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Иран пригрозил заминировать Персидский залив
Вчера, 10:57
«
"Никакой как прямой, так и при посредничестве связи с Трампом нет. Трамп после того, как услышал, что (иранскими - ред.) целями станут все электростанции (на Ближнем Востоке - ред.) отступил", - сказал источник агентства Fars.
Также источник сообщил, что военные угрозы Ирана стали более убедительными, что и вынудило Вашингтон отказаться от ударов по инфраструктуре, сам же пятидневный "ультиматум" говорит о планах США продолжить преступления против Ирана.
В свою очередь, посольство Ирана в Кабуле охарактеризовало решение Трампа отложить нанесение ударов как реакцию американского президента на "решительное предупреждение" Тегерана об ответных действиях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.