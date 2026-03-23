У Тегерана не было никаких контактов с США, пишут иранские СМИ - РИА Новости, 23.03.2026
14:50 23.03.2026 (обновлено: 15:11 23.03.2026)
У Тегерана не было никаких контактов с США, пишут иранские СМИ
Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников, передает агентство Fars со ссылкой на иранский источник, прокомментировавший заявление Вашингтона РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T14:50:00+03:00
2026-03-23T15:11:00+03:00
Fars: у Ирана не было ни прямых контактов с США, ни через посредников

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников, передает агентство Fars со ссылкой на иранский источник, прокомментировавший заявление Вашингтона о переговорах сторон.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
«

"Никакой как прямой, так и при посредничестве связи с Трампом нет. Трамп после того, как услышал, что (иранскими - ред.) целями станут все электростанции (на Ближнем Востоке - ред.) отступил", - сказал источник агентства Fars.

Позже Fars со ссылкой на еще один осведомленный источник передало, что Иран с самого начала конфликта с США и Израилем получал от ряда посредников послания, на которые был дан четкий ответ, что Тегеран продолжит защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания.
Также источник сообщил, что военные угрозы Ирана стали более убедительными, что и вынудило Вашингтон отказаться от ударов по инфраструктуре, сам же пятидневный "ультиматум" говорит о планах США продолжить преступления против Ирана.
В свою очередь, посольство Ирана в Кабуле охарактеризовало решение Трампа отложить нанесение ударов как реакцию американского президента на "решительное предупреждение" Тегерана об ответных действиях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
