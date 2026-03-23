Рейтинг@Mail.ru
Кандидата с фамилией, похожей на "Гитлер", избрали мэром во Франции - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 23.03.2026 (обновлено: 11:57 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/familiya-2082303542.html
Кандидата с фамилией, похожей на "Гитлер", избрали мэром во Франции
Шарль Итлер (Charles Hittler), чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в Шампани на северо-востоке Франции, согласно... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T01:09:00+03:00
2026-03-23T11:57:00+03:00
в мире
франция
париж
адольф гитлер
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082359294_0:15:1213:697_1920x0_80_0_0_84a1fb9a95e2d10f2c1538050564cda4.jpg
https://ria.ru/20260322/frantsiya-2082295323.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082359294_63:0:1136:805_1920x0_80_0_0_8f3f4ba44cdae11bf66523fd7a5c3eba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кандидата с фамилией, похожей на "Гитлер", избрали мэром Арси-сюр-Об во Франции

© Фото : @hittler.charlesШарль Итлер (Charles Hittler)
Шарль Итлер (Charles Hittler) - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : @hittler.charles
Шарль Итлер (Charles Hittler). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Шарль Итлер (Charles Hittler), чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в Шампани на северо-востоке Франции, согласно результатам второго тура муниципальных выборов, опубликованным министерством внутренних дел Франции.
Газета Figaro писала во вторник, что кандидаты с фамилиями, созвучными фамилиям Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского, поборются за кресло мэра коммуны Арси-сюр-Об во втором туре муниципальных выборов во Франции.
© Фото : @Rnlt_AntoineАнтуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski)
Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski) - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : @Rnlt_Antoine
Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski). Архивное фото
По данным МВД Франции, Шарль Итлер избран мэром Арси-сюр-Об, а возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета получил поддержку 40,59% избирателей. На втором месте – список Анни Сука (Annie Soucat, ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог), за который проголосовали 31,49% жителей коммуны. Список Антуана Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), чья фамилия созвучна фамилии Владимира Зеленского, набрал лишь 27,92% голосов, за счет чего оказался на третьем месте.
В воскресенье во Франции проходил второй тур муниципальных выборов, на которых избирались мэры городов по всей стране, включая Париж.
В миреФранцияПарижАдольф ГитлерВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала