Кандидата с фамилией, похожей на "Гитлер", избрали мэром во Франции
Кандидата с фамилией, похожей на "Гитлер", избрали мэром во Франции - РИА Новости, 23.03.2026
Кандидата с фамилией, похожей на "Гитлер", избрали мэром во Франции
Шарль Итлер (Charles Hittler), чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в Шампани на северо-востоке Франции, согласно... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T01:09:00+03:00
2026-03-23T01:09:00+03:00
2026-03-23T11:57:00+03:00
в мире, франция, париж, адольф гитлер, владимир зеленский
В мире, Франция, Париж, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский
Кандидата с фамилией, похожей на "Гитлер", избрали мэром во Франции
Кандидата с фамилией, похожей на "Гитлер", избрали мэром Арси-сюр-Об во Франции
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Шарль Итлер (Charles Hittler), чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в Шампани на северо-востоке Франции, согласно результатам второго тура муниципальных выборов, опубликованным министерством внутренних дел Франции.
Газета Figaro писала во вторник, что кандидаты с фамилиями, созвучными фамилиям Адольфа Гитлера
и Владимира Зеленского
, поборются за кресло мэра коммуны Арси-сюр-Об во втором туре муниципальных выборов во Франции
.
По данным МВД Франции, Шарль Итлер избран мэром Арси-сюр-Об, а возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета получил поддержку 40,59% избирателей. На втором месте – список Анни Сука (Annie Soucat, ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог), за который проголосовали 31,49% жителей коммуны. Список Антуана Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), чья фамилия созвучна фамилии Владимира Зеленского, набрал лишь 27,92% голосов, за счет чего оказался на третьем месте.
В воскресенье во Франции проходил второй тур муниципальных выборов, на которых избирались мэры городов по всей стране, включая Париж
.