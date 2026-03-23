СМИ: Европа боится мести Трампа за отказ помочь с Ираном

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Страны Европы "до ужаса" опасаются того, что за их отказ помочь в конфликте с Ираном президент США Дональд Трамп может отплатить им полным прекращением помощи Киеву, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.