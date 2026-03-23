СМИ: Европа боится мести Трампа за отказ помочь с Ираном

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Страны Европы "до ужаса" опасаются того, что за их отказ помочь в конфликте с Ираном президент США Дональд Трамп может отплатить им полным прекращением помощи Киеву, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.
Трамп 20 марта заявил, что США запомнят "трусливую" позицию своих союзников по НАТО, отказавшихся помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе.
"Правительства (европейских стран - ред.) до ужаса боятся, что за презрительный отказ от призывов помочь на Ближнем Востоке американский президент может отплатить европейским союзникам Америки, в первую очередь прекращением оставшейся помощи США Киеву", - пишет издание.
"(Европейские - ред.) правительства обеспокоены тем, что война в Иране потребляет ракеты и боеприпасы для ПВО, которые нужны Киеву", - сообщает Politico.
По словам одного из источников, в Европе встревожены тем, что конфликт на Ближнем Востоке оттягивает на себя внимание от Украины.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.