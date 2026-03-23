Евродепутат высказался о конфликте США и Израиля с Ираном - РИА Новости, 23.03.2026
14:05 23.03.2026 (обновлено: 14:08 23.03.2026)
Евродепутат высказался о конфликте США и Израиля с Ираном
ГААГА, 23 мар - РИА Новости. Конфликта между США, Израилем и Ираном нет, есть незаконные бомбардировки Ирана, заявил в беседе с РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Нет никакого конфликта между США, Израилем и Ираном. Это не конфликт. Конфликт - это между двумя сторонами. А то, что происходит - это вторжение и незаконные бомбардировки страны. Вот что это такое", - заявил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Это будет преступлением". В США пришли в ярость от решения Трампа по Ирану
Вчера, 10:27
Кеннес считает, что страны ЕС должны были с самого начала бойкотировать действия Израиля и США, однако не осмелились. Только Испания, как напомнил он, выступила против подобных действий и не разрешила использовать свои военные базы для операций против Ирана.
"А все остальные в Евросоюзе продолжают вести дела как обычно. Они боятся ввязаться в войну, потому что сейчас никто не знает, чем она закончится", - отметил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Это отчаяние". Решение Трампа по Ближнему Востоку поразило Запад
Вчера, 09:16
 
