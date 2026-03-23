ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальным данным, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидеры Евросоюза перестали приглашать Венгрию на встречи, где обсуждается конфиденциальная информация, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.

ЕС исключает Венгрию из переговоров по чувствительным темам из-за опасений по поводу "утечек" в Россию", — говорится в материале.

Это привело к тому, что страны-единомышленницы проводят отдельные, а не общие встречи со всеми 27 членами сообщества, рассказал один из источников издания.

"Наличие не слишком лояльных государств объясняет, почему большая часть важной европейской дипломатии происходит в различных более мелких форматах", — отметил он.

Сейчас в ЕС рассматривают возможность засекречивания дополнительной информации и документов, указывается в публикации.

На минувшей неделе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы регулярно звонит российскому министру Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

В Будапеште назвали эти сообщения ложью и проукраинской пропагандой, направленной на поддержку оппозиционной партии "Тиса" на предстоящих выборах в парламент.