Очередной нефтяной шок будет разрушителен для ЕС, заявил евродепутат - РИА Новости, 23.03.2026
03:10 23.03.2026 (обновлено: 03:11 23.03.2026)
Очередной нефтяной шок будет разрушителен для ЕС, заявил евродепутат
Очередной нефтяной шок будет разрушителен для ЕС, заявил евродепутат - РИА Новости, 23.03.2026
Очередной нефтяной шок будет разрушителен для ЕС, заявил евродепутат
Для экономик стран ЕС, в полной мере ощутивших последствия конфликта на Украине, еще один нефтяной шок будет разрушительным, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 23.03.2026
иран
украина
ормузский пролив
в мире, иран, украина, ормузский пролив, тьерри мариани, али хаменеи, амир саид иравани, евросоюз, европарламент, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Украина, Ормузский пролив, Тьерри Мариани, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Евросоюз, Европарламент, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Очередной нефтяной шок будет разрушителен для ЕС, заявил евродепутат

Мариани: очередной нефтяной шок будет разрушителен для экономик ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Для экономик стран ЕС, в полной мере ощутивших последствия конфликта на Украине, еще один нефтяной шок будет разрушительным, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Через Ормузский пролив проходит примерно 20% мировой торговли нефтью. Любое закрытие, даже частичное или временное, вызовет масштабный энергетический шок. Рынки это понимают и нервно реагируют на каждую эскалацию. Для европейских экономик, которые уже в полной мере ощутили на себе последствия войны на Украине, еще один нефтяной шок будет поистине разрушительным", - заявил политик.
Работа нефтяных станков-качалок
Русофобская повестка ЕС привела к отсутствию у него нефти, заявил Дмитриев
22 марта, 23:51
По его словам, это скажется на росте инфляции и покупательной способности европейцев.
"Средний европейский гражданин уже платит надбавку, а завтра он заплатит гораздо больше", - добавил Мариани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
В четверг главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов, сказываясь на сокращении его товарооборота и ВВП.
Роберт Фицо
Без российской нефти ЕС рискует остаться с пустыми заправками, заявил Фицо
21 марта, 16:55
 
В миреИранУкраинаОрмузский проливТьерри МарианиАли ХаменеиАмир Саид ИраваниЕвросоюзЕвропарламентООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
