Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме летом

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Средний чек на отдых во Вьетнаме этим летом составляет 270 тысяч рублей, при этом самый бюджетный тур на двоих можно приобрести за 180 тысяч рублей с перелетом, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata.

"Популярность Вьетнама продолжает расти, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке . Средний чек поездки на лето 2026 года составляет 270 тысяч рублей", - сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев.

По его словам, доля бронирований Вьетнама на лето уже достигла 3%, что позволило этой стране занять пятую строчку среди популярных зарубежных направлений у россиян.

В свою очередь генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сказал РИА Новости, что Вьетнам - одно из самых разнообразных и самобытных направлений Юго-Восточной Азии , к тому же круглогодичное. "В зимние месяцы идеальные условия на юге страны: на острове Фукуок и в регионе Фантьет. А в летние месяцы туристы устремляются на более северные курорты Нячанг Камрань , а также еще более "северный" Дананг", - отметил он.

Мурадян также добавил, что Вьетнам является недорогим направлением, однако на окончательную стоимость тура влияет цена за перелет. Например, билеты на прямые рейсы до Нячанга туда-обратно будут стоить около 80 тысяч рублей.

По оценке Travelata, цены на поездки в Нячанг в июне начинаются от 180 тысяч рублей на двоих в двухзвездочном отеле на 14 ночей без питания с перелетом и трансфером.

Мурадян подчеркнул, что отельная база Нячанга разнообразна, при этом есть варианты размещения по цене от 70 тысяч рублей за двоих по системе "все включено" на 10 дней. "Но варианты уровня 5 звезд обойдутся в 120-140 тысяч рублей за двоих без учета перелета", - добавил он.

Что касается еще одного вьетнамского курорта Дананг , до него можно добраться стыковочными рейсами по цене от 70 тысяч рублей за человека, а стоимость отеля с типом питания "все включено" на 10 дней на двоих начинается от 100 тысяч рублей, рассказал Мурадян. "Но в данном случае лучше взять размещение на завтраках и более тесно познакомиться с местной кухней. Тогда хороший отель обойдется около 50 тысяч рублей за двоих на 10 ночей, плюс перелет", - рекомендует он.