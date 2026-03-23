Рейтинг@Mail.ru
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме летом - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:49 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/eksperty-2082334786.html
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме летом
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме летом - РИА Новости, 23.03.2026
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме летом
Средний чек на отдых во Вьетнаме этим летом составляет 270 тысяч рублей, при этом самый бюджетный тур на двоих можно приобрести за 180 тысяч рублей с перелетом
2026-03-23T09:49:00+03:00
2026-03-23T09:49:00+03:00
туризм
вьетнам
нячанг
камрань
артур мурадян
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569824179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e0a9b59b4e29a64e6cb8f266c496fd.jpg
вьетнам
нячанг
камрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569824179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61c110d53a554836668719acfe9aea8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, нячанг, камрань, артур мурадян, новости - туризм
Туризм, Вьетнам, Нячанг, Камрань, Артур Мурадян, Новости - Туризм
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме летом

Travelata: средний чек на отдых во Вьетнаме этим летом составляет 270 тыс рублей

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкДевушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Девушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в медиабанк
Девушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Средний чек на отдых во Вьетнаме этим летом составляет 270 тысяч рублей, при этом самый бюджетный тур на двоих можно приобрести за 180 тысяч рублей с перелетом, рассказали РИА Новости в сервисе Travelata.
"Популярность Вьетнама продолжает расти, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Средний чек поездки на лето 2026 года составляет 270 тысяч рублей", - сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев.
По его словам, доля бронирований Вьетнама на лето уже достигла 3%, что позволило этой стране занять пятую строчку среди популярных зарубежных направлений у россиян.
В свою очередь генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сказал РИА Новости, что Вьетнам - одно из самых разнообразных и самобытных направлений Юго-Восточной Азии, к тому же круглогодичное. "В зимние месяцы идеальные условия на юге страны: на острове Фукуок и в регионе Фантьет. А в летние месяцы туристы устремляются на более северные курорты Нячанг и Камрань, а также еще более "северный" Дананг", - отметил он.
Мурадян также добавил, что Вьетнам является недорогим направлением, однако на окончательную стоимость тура влияет цена за перелет. Например, билеты на прямые рейсы до Нячанга туда-обратно будут стоить около 80 тысяч рублей.
По оценке Travelata, цены на поездки в Нячанг в июне начинаются от 180 тысяч рублей на двоих в двухзвездочном отеле на 14 ночей без питания с перелетом и трансфером.
Мурадян подчеркнул, что отельная база Нячанга разнообразна, при этом есть варианты размещения по цене от 70 тысяч рублей за двоих по системе "все включено" на 10 дней. "Но варианты уровня 5 звезд обойдутся в 120-140 тысяч рублей за двоих без учета перелета", - добавил он.
Что касается еще одного вьетнамского курорта Дананг, до него можно добраться стыковочными рейсами по цене от 70 тысяч рублей за человека, а стоимость отеля с типом питания "все включено" на 10 дней на двоих начинается от 100 тысяч рублей, рассказал Мурадян. "Но в данном случае лучше взять размещение на завтраках и более тесно познакомиться с местной кухней. Тогда хороший отель обойдется около 50 тысяч рублей за двоих на 10 ночей, плюс перелет", - рекомендует он.
Чисто пляжным курортом с большими отельными комплексами и отдельными пляжами является Камрань, отметил Мурадян. "В основном это отели категории 5 звезд со всем необходимым на территории. Это отличный вариант для размеренного отдыха с выездами на экскурсии по необходимости... Хороший пляжный отель в Камрани на "все включено" будет стоить 130-150 тысяч рублей за двоих на 10 дней. Таким образом, тур на двоих обойдется в среднем в 300 тысяч рублей за 10 дней", - заключил он.
ТуризмВьетнамНячангКамраньАртур МурадянНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала