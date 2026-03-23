Эксперт: локализация производства батарей особенно важна для авторынка

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Налаживание производства аккумуляторных батарей в России дает новые преимущества для развития рынка электротранспорта в стране, считает генеральный директор компании "ЭМ Рус" Илья Рашкин.

Рашкин прокомментировал посещение мэром Москвы Сергеем Собяниным совместно с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым площадки строительства двух крупнейших в стране заводов по производству аккумуляторных батарей в столице.

"Для нас как автопроизводителя локализация батарей особенно важна. Российская батарея — это уже не просто вопрос импортозамещения, а реальное преимущество для всего рынка: выше уровень локализации — больше баллов, больше возможностей для снижения себестоимости электромобиля. У нас есть прямые обязательства перед государством по локализации и развитию собственных технологий. И такая батарея сейчас разрабатывается усилиями столичного R&D-центра. Именно такие проекты на практике и формируют технологическое лидерство, что важно в разрезе национальных приоритетов и поручений президента", — привели слова Рашкина в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

В минувшую пятницу Мантуров и Собянин проинспектировали ход строительства двух заводов по производству аккумуляторных батарей в Москве. На площади свыше 34 гектаров здесь формируется первый в России кластер по производству систем накопления электроэнергии, который обеспечит почти всю потребность российского рынка в современных аккумуляторных батареях. Первый вице-премьер подчеркнул, что данное направление полностью синхронизировано с ключевыми национальными приоритетами.