Эксперт рассказал, как распознать, что умную колонку взломали

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. У хакеров есть две мотивации взломать умную колонку - для шантажа жертвы и кражи ее денег, а также для шпионажа, как правило, против известных личностей, рассказал РИА Новости консультант по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

"Специалисты выделяют два основных типа мотивации взломщиков умных устройств: Чаще всего, пользуясь собранными чувствительными данными, злоумышленники шантажируют и вымогают деньги у жертвы. Кроме того, в некоторых случаях взлом умных устройств может использоваться в целях шпионажа и, как правило, используется против известных личностей", - сообщил он.

Эксперт пояснил, что под взломом обычно понимается внедрение в программу, управляющую умным устройством, чтобы получать команды от злоумышленников, собирать информацию, либо выполнять обычные функции неправильно - с ошибками, замедлениями.

При этом в случае взлома пользователь может ничего не заметить - умная колонка будет продолжать выполнять свои функции. Иногда это может выражаться в замедлении работы, сбоях или резком росте интернет-трафика.

"К сожалению, "вынуть вилку из розетки" или перегрузить устройство не поможет, поскольку злоумышленники внедряются в "мозг" устройства, устанавливая свой имплант в атакованное устройство", - отметил Золотухин.