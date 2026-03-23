Ефимов: в районе Соколиная Гора возведут спорткомплекс с шестью бассейнами

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. В восточной части Москвы в районе Соколиная Гора начали проектировать здание спорткомплекса, где можно заниматься водными видами спорта, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Район Соколиная Гора активно развивается, здесь появляется вся необходимая горожанам инфраструктура, включающая в том числе объекты спорта. В скором будущем здесь появится спортивный комплекс "Формула воды", который будет предназначен для занятий водными видами спорта. Специалисты уже приступили к проектированию объекта, ориентировочная площадь которого составит около 15 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как отметил замглавы города, посетители комплекса смогут заниматься плаванием, водным поло, прыжками в воду и общей физподготовкой в целом.

Здание будет расположено рядом со станцией МЦК "Измайлово" и станцией метро "Семеновская". В сообщении градкомплекса уточняется, что спортивный комплекс будет состоять из четырех этажей, на которых разместят шесть бассейнов. Один из них оснастят 10-метровыми вышками и трехметровыми трамплинами для прыжков в воду.

Второй бассейн будет предназначен для занятий по водному поло и спортивному плаванию на расстоянии 50 метров. В нем установят подъемное дно и передвижную платформу, которая сможет разделять бассейн на две половины. Третий бассейн длиной 25 метров подойдет для оздоровительного плавания. В спорткомплексе также построят детские бассейны: два для учеников до семи лет, один для посетителей от семи до 10 лет, рассказали в градкомплексе.