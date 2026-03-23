СМИ: миссия ЕС пятый день не может получить доступ к нефтепроводу "Дружба"
19:51 23.03.2026 (обновлено: 20:53 23.03.2026)
СМИ: миссия ЕС пятый день не может получить доступ к нефтепроводу "Дружба"
СМИ: миссия ЕС пятый день не может получить доступ к нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости, 23.03.2026
СМИ: миссия ЕС пятый день не может получить доступ к нефтепроводу "Дружба"
Миссия Евросоюза по осмотру нефтепровода "Дружба" уже пятый день не может получить доступ к объекту, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T19:51:00+03:00
2026-03-23T20:53:00+03:00
в мире
украина
венгрия
евросоюз
словакия
энергетика
нефть
нефтепровод "дружба"
украина
венгрия
словакия
в мире, украина, венгрия, евросоюз, словакия, энергетика, нефть, нефтепровод "дружба"
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Словакия, Энергетика, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
СМИ: миссия ЕС пятый день не может получить доступ к нефтепроводу "Дружба"

Украина пятый день не пускает миссию ЕС к нефтепроводу "Дружба"

© REUTERS / Gleb GaranichИзмерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Миссия Евросоюза по осмотру нефтепровода "Дружба" уже пятый день не может получить доступ к объекту, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Фицо заявил, что готов принять новые меры против Киева из-за "Дружбы"
19 марта, 21:07
"Европейские эксперты, которые 18 марта прибыли на Украину, чтобы проинспектировать поврежденный <...> нефтепровод, все еще находятся в Киеве", — говорится на сайте украинского телеканала.
Один из собеседников "Общественного" выразил мнение, что группу вряд ли допустят к нефтепроводу в ближайшее время.
О том, что Украина согласилась принять миссию для содействия ремонту объекта и его финансирования, в минувшую пятницу заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по этому нефтепроводу в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения из-за якобы российских ударов. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал 20-й пакет санкций и выделение средств от ЕС. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать венгерскому премьеру Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Украина готовит Майдан в Венгрии
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияЕвросоюзСловакияЭнергетикаНефтьНефтепровод "Дружба"
 
 
