СМИ: миссия ЕС пятый день не может получить доступ к нефтепроводу "Дружба"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Миссия Евросоюза по осмотру нефтепровода "Дружба" уже пятый день не может получить доступ к объекту, сообщает "Общественное" со ссылкой на источники.
"Европейские эксперты, которые 18 марта прибыли на Украину, чтобы проинспектировать поврежденный <...> нефтепровод, все еще находятся в Киеве", — говорится на сайте украинского телеканала.
Один из собеседников "Общественного" выразил мнение, что группу вряд ли допустят к нефтепроводу в ближайшее время.
О том, что Украина согласилась принять миссию для содействия ремонту объекта и его финансирования, в минувшую пятницу заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по этому нефтепроводу в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения из-за якобы российских ударов. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал 20-й пакет санкций и выделение средств от ЕС. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать венгерскому премьеру Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Украина готовит Майдан в Венгрии
