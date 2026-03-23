В Курганской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар - РИА Новости. Двое детей двух и пяти лет погибли при пожаре в квартире жилого дома в Курганской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным пресс-центра регионального ГУМЧС, в городе Петухово загорелась квартира в пятиэтажке, в ходе тушения были найдены тела детей - пяти и двух лет, без признаков жизни. Малыши в момент возгорания были дома одни - мама с одним из старших детей ушла по делам.

« "Следственными органами СКРоссии по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, семья на учете в социальных службах не состояла. Один ребенок в момент происшествия находился с матерью, на данный момент они разместились у близких. Четвёртый ребёнок проживает с бабушкой.