В Курганской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме
Двое детей двух и пяти лет погибли при пожаре в квартире жилого дома в Курганской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T21:44:00+03:00
происшествия
россия
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар - РИА Новости. Двое детей двух и пяти лет погибли при пожаре в квартире жилого дома в Курганской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным пресс-центра регионального ГУМЧС, в городе Петухово загорелась квартира в пятиэтажке, в ходе тушения были найдены тела детей - пяти и двух лет, без признаков жизни. Малыши в момент возгорания были дома одни - мама с одним из старших детей ушла по делам.
"Следственными органами СКРоссии по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы правительства региона, семья на учете в социальных службах не состояла. Один ребенок в момент происшествия находился с матерью, на данный момент они разместились у близких. Четвёртый ребёнок проживает с бабушкой.
Как уточняет пресс-центр прокуратуры региона, прокурор Курганской области Владислав Московских
поручил организовать проверку в связи с гибелью двоих детей. Исполняющему обязанности прокурора Петуховского района поручено дать оценку полноте принимаемых органами системы профилактики мер, направленных на обеспечение безопасных условий проживания детей, а также проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.