Песков заявил об угрозе безопасности из-за ударов по АЭС "Бушер"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если тенденция, связанная с ударами по АЭС "Бушер", продолжится, то это представляет собой угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что руководитель "Росатома" Лихачев уже неоднократно высказывал, делал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены - и, конечно, это представляет собой очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг АЭС.
Во вторник организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.