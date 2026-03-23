Песков заявил об угрозе безопасности из-за ударов по АЭС "Бушер" - РИА Новости, 23.03.2026
12:34 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/busher-2082369766.html
Песков заявил об угрозе безопасности из-за ударов по АЭС "Бушер"
Песков заявил об угрозе безопасности из-за ударов по АЭС "Бушер" - РИА Новости, 23.03.2026
Песков заявил об угрозе безопасности из-за ударов по АЭС "Бушер"
Если тенденция, связанная с ударами по АЭС "Бушер", продолжится, то это представляет собой угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T12:34:00+03:00
2026-03-23T12:34:00+03:00
россия
алексей лихачев
дмитрий песков
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия, алексей лихачев, дмитрий песков, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Дмитрий Песков, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Песков заявил об угрозе безопасности из-за ударов по АЭС "Бушер"

Песков: удары по АЭС "Бушер" представляют большую угрозу безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Если тенденция, связанная с ударами по АЭС "Бушер", продолжится, то это представляет собой угрозу безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что руководитель "Росатома" Лихачев уже неоднократно высказывал, делал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены - и, конечно, это представляет собой очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг АЭС.
Во вторник организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.
МИД выразил надежду, что США хватит благоразумия не атаковать АЭС "Бушер"
Вчера, 10:05
 
