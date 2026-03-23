Россия потребовала от МАГАТЭ реакции на обстрел АЭС "Бушер"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обстановка на АЭС "Бушер" остается спокойной, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, подчеркнув при этом, что Россия потребует от МАГАТЭ реакции на недавний инцидент на станции.
"К счастью, обстановка сохраняется, по крайней мере, в нашем коллективе, спокойная. Хотя, конечно, то, что произошло, является грубейшим нарушением всех правил, всех норм и принципов МАГАТЭ. Мы будем требовать от МАГАТЭ четкой реакции на все происходящее", - сказал Руденко журналистам в кулуарах международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конференции.
Во вторник организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.
