02:20 23.03.2026 (обновлено: 13:04 23.03.2026)
СМИ: Британия имеет лишь один исправный эсминец на своей территории
© REUTERS / PO Phot Chris SellarsЭсминец Королевского военно-морского флота HMS Dragon в день отплытия в Средиземноморье из Портсмута. Март 2026
Эсминец Королевского военно-морского флота HMS Dragon в день отплытия в Средиземноморье из Портсмута. Март 2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Британия на данный момент имеет лишь один исправный эсминец на территории страны, что негативно влияет на ее способность отразить потенциальную атаку баллистическими ракетами, пишет газета Sun со ссылкой на экспертов.
"В настоящее время Великобритания располагает шестью боевыми кораблями, способными перехватывать ракеты от различных угроз,... но четыре из них выведены из строя", - говорится в материале.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Британии оценили готовность армии королевства на случай конфликта
7 декабря 2025, 14:07
Издание отмечает, что еще один эсминец, HMS Dragon, отправлен властями страны на Кипр после удара БПЛА по базе "Акротири".
"В результате для защиты Британии от каких-либо ракетных обстрелов остался лишь HMS Duncan, который базируется в Портсмуте", - подчеркивает газета.
Бывший сотрудник НАТО заявил газете, что Британия "проявила безответственный подход к возможностям противовоздушной обороны", и в настоящее время у нее "практически нет ничего, что могло бы перехватывать современные угрозы".
Таким образом издание подчеркивает, что в случае возможной атаки со стороны Ирана, Британия имеет крайне мало средств ПРО для перехвата баллистических ракет.
Об атаке на британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США, сообщило в субботу иранское агентство Mehr, не приведя подробностей. Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на данные иранских СМИ, сообщил, что Иран атаковал двумя баллистическими ракетами. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает 5 тысяч километров. Газета Telegraph со ссылкой на иранских чиновников писала, что данная атака является "предупреждением" Лондону.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Британии считают бюджет недостаточным для модернизации армии, пишут СМИ
27 ноября 2025, 14:10
 
