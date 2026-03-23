При атаке БПЛА в Новгородской области никто не пострадал

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет после атаки БПЛА.

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.