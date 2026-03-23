Новый тяжелый БПЛА применяется в ходе боев за Константиновку - РИА Новости, 23.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 23.03.2026
Новый тяжелый БПЛА применяется в ходе боев за Константиновку
Новый тяжелый беспилотник РФ "Гекса-кран" применяется группировкой "Южная" в ходе боев за Константиновку, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 23.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новый тяжелый беспилотник РФ "Гекса-кран" применяется группировкой "Южная" в ходе боев за Константиновку, сообщило министерство обороны России.
"Операторы подразделения войск беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе боев за Константиновку протестировали и успешно применяют новый отечественный тяжелый беспилотник "Гекса-кран", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе боевой работы тяжелый БПЛА осуществил сброс противотанковой мины ТМ-62 и уничтожил укрытие противника, а также был выполнен сброс трех боеприпасов, полностью уничтоживших укрепления ВСУ на одном из участков фронта в районе Константиновки.
"Беспилотник продемонстрировал успешную работу в зоне СВО. Хочется отметить, что это наша отечественная разработка и именно этот беспилотник намного технологичнее, чем его вражеские аналоги", - рассказал о работе с новым дроном командир взвода с позывным "Гера".
