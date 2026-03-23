Рок-группа "Би-2" продолжает вести бизнес в России

"Группа "Би-2", несмотря на отъезд из России, продолжает вести бизнес в стране... После начала СВО группа покинула Россию, и выручка начала падать. В 2022 году компания показала результат в 2,2 миллиона рублей, а за прошлый год заработок опустился до 1 миллиона рублей. При этом убыток составил 1,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Егор (Игорь) Бортник (Лёва "Би-2", включен в реестр иноагентов в РФ) после признания иноагентом пытался продолжать вести бизнес, сменив имя, чтобы избежать ограничений, накладываемых статусом. В компании он числился как Игорь Бортник*. Однако после того, как об этом написали в СМИ, Минюст дополнил сведения в карточке музыканта в реестре иноагентов, присвоив статус иноагента на второе имя Игорь*.