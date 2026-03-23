Белоруссия ввела временный безвизовый режим для представителей 71 страны - РИА Новости, 23.03.2026
17:14 23.03.2026 (обновлено: 17:43 23.03.2026)
Белоруссия ввела временный безвизовый режим для представителей 71 страны
Белоруссия ввела временный безвизовый режим для представителей 71 страны - РИА Новости, 23.03.2026
Белоруссия ввела временный безвизовый режим для представителей 71 страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко установил безвизовый режим въезда в Белоруссию для представителей 71 страны на время проведения международного... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:14:00+03:00
2026-03-23T17:43:00+03:00
белоруссия
в мире
александр лукашенко
белоруссия
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Белоруссия ввела временный безвизовый режим для представителей 71 страны

Белоруссия ввела безвиз для граждан 71 страны на время "Славянского базара"

© Sputnik / Виктор Толочко
Прохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Прохожие на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 23 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко установил безвизовый режим въезда в Белоруссию для представителей 71 страны на время проведения международного фестиваля искусств "Славянский базар", передает со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера агентство Белта.
"В период с 4 по 31 июля для участников и гостей фестиваля из 71 государства установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь. Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск", - говорится в сообщении.
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что подписанное Лукашенко распоряжение о проведении с 16 по 19 июля XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" предусматривает отдельные льготы и преференции для организаторов и участников фестиваля.
В 2025 году право безвизового въезда в Белоруссию также было предоставлено гостям и участникам "Славянского базара" из 71 государства. Годом ранее этот перечень включал 73 страны.
БелоруссияВ миреАлександр Лукашенко
 
 
