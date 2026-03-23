Пять жителей Белгородской области пострадали при ударах ВСУ

БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. При целенаправленных атаках ВСУ в нескольких районах Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС", — написал он в Telegram-канале

Так, двое жителей села Красный Октябрь Белгородского округа получили баротравмы при атаке FPV -дрона по автомобилю на предприятии. Еще у одного — осколочное ранение ноги. Их направили в городскую больницу.

Тем временем в поселке Ракитное Ракитянского округа пострадал пожарный, который тушил дом, загоревшийся при атаке другого беспилотника. Ему оказали помощь в районной больнице, после чего перевели на лечение в Белгород с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями головы.

Еще один дрон сдетонировал на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными ранениями рук и лица также направили в медучреждение.