Пять жителей Белгородской области пострадали при ударах ВСУ
18:07 23.03.2026 (обновлено: 19:40 23.03.2026)
Пять жителей Белгородской области пострадали при ударах ВСУ
2026-03-23T18:07:00+03:00
2026-03-23T19:40:00+03:00
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области, 23 марта 2026 года
БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. При целенаправленных атаках ВСУ в нескольких районах Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС", — написал он в Telegram-канале.
Так, двое жителей села Красный Октябрь Белгородского округа получили баротравмы при атаке FPV-дрона по автомобилю на предприятии. Еще у одного — осколочное ранение ноги. Их направили в городскую больницу.
Тем временем в поселке Ракитное Ракитянского округа пострадал пожарный, который тушил дом, загоревшийся при атаке другого беспилотника. Ему оказали помощь в районной больнице, после чего перевели на лечение в Белгород с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями головы.
Еще один дрон сдетонировал на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными ранениями рук и лица также направили в медучреждение.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
