Каждый десятый бельгиец опасается стать бездомным, показал опрос

БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Практически каждый десятый бельгиец опасается однажды оказаться бездомным из-за финансовых трудностей, болезни, развода или потери работы, говорится в опросе института iVOX по заказу бельгийской ассоциации "Уличные медсёстры".

"Не менее 48% бельгийцев убеждены, что проблему бездомности в Бельгии можно искоренить. Опрос также показывает, насколько эта проблема стала важной для многих граждан: почти каждый десятый бельгиец (9%) опасается однажды остаться без жилья", - сказано в документе.

Опрошенные, в частности, называют финансовые трудности, болезнь, развод или потерю работы факторами, которые могут привести к настоящему "скатыванию на улицу".

Опрос проводился с 12 по 17 ноября 2025 года среди 1 000 бельгийцев, репрезентативных по языку, полу, возрасту и уровню образования. Максимальная погрешность составляет 3,02%.