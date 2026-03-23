Каждый десятый бельгиец опасается стать бездомным, показал опрос
14:32 23.03.2026 (обновлено: 15:11 23.03.2026)
Каждый десятый бельгиец опасается стать бездомным, показал опрос
2026-03-23T14:32:00+03:00
2026-03-23T15:11:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Практически каждый десятый бельгиец опасается однажды оказаться бездомным из-за финансовых трудностей, болезни, развода или потери работы, говорится в опросе института iVOX по заказу бельгийской ассоциации "Уличные медсёстры".
"Не менее 48% бельгийцев убеждены, что проблему бездомности в Бельгии можно искоренить. Опрос также показывает, насколько эта проблема стала важной для многих граждан: почти каждый десятый бельгиец (9%) опасается однажды остаться без жилья", - сказано в документе.
Опрошенные, в частности, называют финансовые трудности, болезнь, развод или потерю работы факторами, которые могут привести к настоящему "скатыванию на улицу".
Опрос проводился с 12 по 17 ноября 2025 года среди 1 000 бельгийцев, репрезентативных по языку, полу, возрасту и уровню образования. Максимальная погрешность составляет 3,02%.
Профильный Фонд "короля Бодуэна" оценивает число бездомных или живущих в ненадлежащих условиях в Бельгии примерно в 50 000 человек при населении 11 825 000 человек.
