Экс-мэр Ижевска получил срок за махинации с земельными участками

УФА, 23 мар - РИА Новости. Бывший мэр Ижевска Олег Бекмеметьев получил 5 лет колонии за махинации с земельными участками, сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.
Приговор в отношении Бекмеметьева, бывшего прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина, а также фактического руководителя ООО "Специализированный застройщик "Ухтомского один"" и генерального директора ООО "Ресурс" Олега Бушмакина вынес Нефтекамский городской суд Башкирии.
"В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, в подстрекательстве и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
Суд установил, что занимая должность главы города, Бекмеметьев передал муниципальный земельный участок в собственность застройщику "Ухтомского один" без проведения торгов по заниженной стоимости. Застройщик уговорил мэра к злоупотреблению служебными полномочиями в корыстных интересах с целью получения в собственность своей компании земельного участка для строительства многоквартирных жилых домов.
Прокурор же оказал содействие в форме бездействия по службе, не принимая мер реагирования на нарушения законодательства о земле при передаче муниципального участка. Городу причинён материальный ущерб на сумму более 4 миллионов рублей, следует из сообщения.
"Кроме того, Бекмеметьев незаконно содействовал заключению договора аренды на земельные участки коммерческим структурам Ижевска с последующим выкупом земли по заниженной в сравнении с рыночной стоимостью для строительства на них элитного коттеджного поселка. Таким образом, бюджету столицы Удмуртии причинён материальный ущерб свыше 34 миллиона рублей", - сообщает пресс-служба.
"Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от 5 лет (Бекмеметьеву) до 2 лет остальным фигурантам с отбыванием в колонии общего режима", - добавили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
