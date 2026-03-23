WSJ назвала главную базу США для операций в Иране

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американская авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии является центральным узлом в доставке техники, припасов и личного состава для операции США в Иране, включая управление ударными дронами, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.
Как отмечает издание, за последние недели американские бомбардировщики, дроны и суда обслуживались на базах в Британии, ФРГ, Португалии, Италии, Франции и Греции.
"Управление ударными дронами осуществляется с ... американской базы Рамштайн в Германии (для - ред.) американских операций в Иране", - говорится в публикации.
Отмечается, что Рамштайн - это центральный узел в обеспечении командования и передачи данных, доставки техники, припасов и личного состава.
Ранее лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт высказала мнение, что использование США своих военных баз на территории ФРГ для проведения операции против Ирана делает Германию стороной конфликта на Ближнем Востоке.
При этом глава минобороны Германии Борис Писториус ранее в марте заявил о том, что не видит правовых препятствий для использования США расположенной на территории ФРГ военной базы Рамштайн для военных действий против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.