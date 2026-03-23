WSJ назвала главную базу США для операций в Иране

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американская авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии является центральным узлом в доставке техники, припасов и личного состава для операции США в Иране, включая управление ударными дронами, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.

Португалии, Италии, Франции и Греции. Как отмечает издание, за последние недели американские бомбардировщики, дроны и суда обслуживались на базах в Британии, ФРГ

"Управление ударными дронами осуществляется с ... американской базы Рамштайн в Германии (для - ред.) американских операций в Иране", - говорится в публикации.

Отмечается, что Рамштайн - это центральный узел в обеспечении командования и передачи данных, доставки техники, припасов и личного состава.

Издание отмечает, что помимо Рамштайна в операции США Иране задействованы другие американские базы в Германии, в том числе авиабаза Шпангдалем и штаб командования в Штутгарте , но они играют вспомогательную роль в развертывании сил и стратегическом планировании.

Ранее лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт высказала мнение, что использование США своих военных баз на территории ФРГ для проведения операции против Ирана делает Германию стороной конфликта на Ближнем Востоке

При этом глава минобороны Германии Борис Писториус ранее в марте заявил о том, что не видит правовых препятствий для использования США расположенной на территории ФРГ военной базы Рамштайн для военных действий против Ирана.