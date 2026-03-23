10:25 23.03.2026
В Башкирии четырех полицейских заподозрили в вымогательстве у наркодилеров
происшествия, россия, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии четырех полицейских заподозрили в вымогательстве у наркодилеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 23 мар – РИА Новости. Четверо полицейских из башкирского города Октябрьский, по предварительным данным, требовали 1,3 миллиона рублей у трех человек за непривлечение их к уголовной ответственности за торговлю наркотиками, информация передана в СУСК республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Сотрудники собственной безопасности МВД по Башкирии выявили противоправную деятельность четырех сотрудников полиции.
"По предварительным данным, в 2025 году в городе Октябрьском указанные сотрудники требовали передачи им около 1,3 миллиона рублей за непривлечение трех граждан к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ. При этом они применили в отношении некоторых из них физическую силу. В результате своих действий данные сотрудники получили около 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Собранные материалы, уточнили в пресс-службе, переданы в территориально подразделение Следственного комитета России, где принято процессуальное решение.
В ведомстве отметили, что по решению руководства башкирской полиции по данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их руководителей к строгой дисциплинарной ответственности.
