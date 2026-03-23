В Башкирии четырех полицейских заподозрили в вымогательстве у наркодилеров

УФА, 23 мар – РИА Новости. Четверо полицейских из башкирского города Октябрьский, по предварительным данным, требовали 1,3 миллиона рублей у трех человек за непривлечение их к уголовной ответственности за торговлю наркотиками, информация передана в СУСК республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Сотрудники собственной безопасности МВД по Башкирии выявили противоправную деятельность четырех сотрудников полиции.

"По предварительным данным, в 2025 году в городе Октябрьском указанные сотрудники требовали передачи им около 1,3 миллиона рублей за непривлечение трех граждан к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ. При этом они применили в отношении некоторых из них физическую силу. В результате своих действий данные сотрудники получили около 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Собранные материалы, уточнили в пресс-службе, переданы в территориально подразделение Следственного комитета России , где принято процессуальное решение.