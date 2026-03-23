Врач назвал допустимую порцию бананов в день
Врач назвал допустимую порцию бананов в день - РИА Новости, 23.03.2026
Врач назвал допустимую порцию бананов в день
Здоровый взрослый человек может съесть до двух бананов в день, а тем, кто следит за весом или придерживается диеты, лучше ограничиться одним плодом в сутки,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T04:27:00+03:00
2026-03-23T04:27:00+03:00
2026-03-23T04:27:00+03:00
здоровье - общество
андрей тяжельников
здоровье - общество, андрей тяжельников
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников
Врач назвал допустимую порцию бананов в день
Врач Тяжельников: взрослый человек может съесть до двух бананов в день
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Здоровый взрослый человек может съесть до двух бананов в день, а тем, кто следит за весом или придерживается диеты, лучше ограничиться одним плодом в сутки, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, главное в еде - это умеренность. Для здорового взрослого человека нормой считается один-два банана в день.
"Если человек питается сбалансированно, два банана не навредят фигуре и здоровью. Тем, кто следит за весом или придерживается диеты, лучше ограничиться одним плодом в сутки", - рассказал Тяжельников
.