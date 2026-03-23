Врач назвал допустимую порцию бананов в день

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Здоровый взрослый человек может съесть до двух бананов в день, а тем, кто следит за весом или придерживается диеты, лучше ограничиться одним плодом в сутки, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.