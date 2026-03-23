На Бали украинца задержали за шумную езду на мотоцикле

ДЖАКАРТА, 23 мар - РИА Новости. Украинец задержан на Бали за опасную езду на мотоцикле с шумным выхлопом, нарушавшую общественный порядок, сообщили в полиции индонезийского округа Бадунг.

По данным правоохранителей, поводом для проверки стала жалоба туриста из Аргентины , проживающего в районе Тибубененг. Он сообщил о группе мотоциклистов, которые агрессивно ездили по дороге на пляж Чемаги и создавали сильный шум.

« "Сообщение поступило от туриста, обеспокоенного безопасностью дорожного движения. Он отметил, что такие действия мешают спокойствию и могут быть опасны", - сообщил журналистам глава полиции Менгви Компол Анак Агунг Геде Рай Дармаяса.

После получения сигнала полиция направилась на место и провела рейд. В ходе проверки были задержаны двое нарушителей — 24-летний гражданин Украины и местный житель из провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Как уточнили в полиции, оба были пойманы с поличным во время езды на мотоциклах с модифицированными глушителями, создающими повышенный уровень шума, и выполняли опасные маневры на дороге.

« "Они действительно совершали действия, нарушающие общественный порядок и покой местных жителей", - добавил Дармаяса.