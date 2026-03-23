Дроны ВСУ атаковали автобус в Брянской области, есть пострадавшие

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. При целенаправленной атаке ВСУ на село Демьянки Стародубского округа пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"К сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира", — написал он в Telegram-канале .

Несмотря на ранение, водитель вывез автобус в безопасную зону. Пострадавших доставили в больницу, им оказали помощь. Оперативные и экстренные службы приступили к работе.