Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 23.03.2026 (обновлено: 17:55 23.03.2026)
Израиль ударил по мосту, связывающему юг и восток Ливана
Израиль ударил по мосту, связывающему юг и восток Ливана
Израильская авиация разбомбила мост Длафа, связывающий юг и восток Ливана со стороны западной долины Бекаа, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 23.03.2026
в мире
ливан
бекаа
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078442809_0:88:1024:664_1920x0_80_0_0_0280aa7da5ae2be7903361ba921d42bd.jpg
https://ria.ru/20260319/livan-2081689971.html
ливан
бекаа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078442809_45:0:956:683_1920x0_80_0_0_c2266ce30fc068e9108ef123da5a4983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Ливан, Бекаа, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 23 мар - РИА Новости. Израильская авиация разбомбила мост Длафа, связывающий юг и восток Ливана со стороны западной долины Бекаа, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Два авиаудара было нанесено по мосту Длафа, он практически разрушен", - рассказали собеседники агентства.
Мост Длафа является одной из ключевых переправ через реку Литани на юге Ливана, обеспечивающей связь между восточными и южными регионами и играющей важную роль в гражданской и гуманитарной логистике, включая перевозку продовольствия, топлива и перемещение гражданского населения.
Ранее израильская авиация разрушила главный мост на основной автомагистрали, связывающей с центральной частью через Литани, и еще один мост, ведущий к населенным пунктам внутри южного региона.
В миреЛиванБекааВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала