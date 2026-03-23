16:01 23.03.2026
СМИ: американский авианосец Gerald R. Ford прибыл на военную базу на Крите
Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу ВМС "Суда" на греческом Крите после того, как на его борту произошел пожар, сообщает в понедельник... РИА Новости, 23.03.2026
СМИ: американский авианосец Gerald R. Ford прибыл на военную базу на Крите

Kathimerini: Авианосец ВМС США Gerald R. Ford прибыл на базу на Крите

Американский авианосец USS Gerald R. Ford пришвартован у берегов греческого острова Крит. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл на базу ВМС "Суда" на греческом Крите после того, как на его борту произошел пожар, сообщает в понедельник газета "Катимерини".
"Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford прибыл в понедельник к пирсу НАТО "Марати" в бухте Суда на Крите", - говорится в материале газеты.
Как ожидается, корабль пробудет на базе более недели, сообщает издание. Отмечается, что выход экипажа за пределы базы будет ограничен.
"В отличие от предыдущего пребывания в Суде, во время этой стоянки экипажу не будет разрешено, как обычно, проводить длительный отпуск в центре (город на Крите – ред.) Ханьи", - пишет издание.
Авианосец, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто фигурирует в сводках происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля на прошлой неделе. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца.
В Британии предложили Трампу необычную идею по авианосцу Gerald Ford
17 марта, 21:37
 
