СК запросил арест курьеров по делу о разбое и убийстве женщины в Москве

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Следствие просит об аресте двух курьеров по делу о разбое и убийстве женщины в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранителями был задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе столицы 13 марта. По поручению организаторов он забрал у 22-летней соучастницы пакет, в котором находились похищенные у убитой деньги, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Впоследствии он передал пакет соучастникам.