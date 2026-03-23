Иран решительно ответит при атаке США на энергоструктуру, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что Иран ответит быстро и решительно, если США реализуют планы атаковать энергоинфраструктуру исламской республики, сообщило иранское министерство иностранных дел.
Глава МИД Ирана сравнил угрозы США атаковать иранскую энергетическую инфраструктуру с военным преступлением и "геноцидом", подтвердив готовность ИРИ продолжать защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива, глава иранского МИД подчеркнул, что ситуация в регионе стала прямым результатом незаконных атак США и Израиля против Ирана, а мировое сообщество должно призвать эти страны к ответу.
"Ожидаем, что члены Совбеза ООН, в особенности Россия и Китай... не позволят США, совершающим в это время преступления против Ирана, усугубить ситуацию злоупотреблением (площадкой - ред.) Совета безопасности", - сказал Аракчи на фоне информации, что СБ Всемирной Организации может рассмотреть резолюцию по Ормузскому проливу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве государств мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник в кулуарах второй международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений", генеральным информационным партнером которой выступает РИА Новости, рассказал, что вопрос блокирования Ормузского пролива обсуждается на уровне Совбеза ООН, уже есть проекты резолюций, которые вносят различные государства в отношении этой водной артерии.