Иран решительно ответит при атаке США на энергоструктуру, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что Иран ответит быстро и решительно, если США реализуют планы атаковать энергоинфраструктуру исламской республики, сообщило иранское министерство иностранных дел.