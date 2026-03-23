Анохин провел встречу с председателем правления "Автодора"

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел встречу с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко.

Более 300 километров федеральной трассы М-1 "Беларусь" проходит по территории Смоленской области. Вопросы обслуживания и развития этого участка дороги обсудили на встрече в Москве.

"Компания проводит масштабную работу для обеспечения комфортного и безопасного движения по ключевой магистрали. В ходе встречи рассмотрели вопросы эксплуатации трассы на 2026 год, а также обсудили перспективы развития придорожных объектов и сервисов, направленных на повышение удобства и безопасности движения", - написал Анохин в мессенджере Мах.

Также на встрече затронули тему реализации проектов в сфере интеллектуальных транспортных систем. В частности, обсудили внедрение технологий обнаружения и предупреждения появления диких животных на дороге, которые уже демонстрируют свою эффективность. Обсудили работу "Автодора" по обустройству защитных ограждений, предотвращающих выход животных на проезжую часть.