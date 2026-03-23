22:58 23.03.2026
Анохин провел встречу с председателем правления "Автодора"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел встречу с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко. РИА Новости, 23.03.2026
© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел встречу с председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко.
Более 300 километров федеральной трассы М-1 "Беларусь" проходит по территории Смоленской области. Вопросы обслуживания и развития этого участка дороги обсудили на встрече в Москве.
"Компания проводит масштабную работу для обеспечения комфортного и безопасного движения по ключевой магистрали. В ходе встречи рассмотрели вопросы эксплуатации трассы на 2026 год, а также обсудили перспективы развития придорожных объектов и сервисов, направленных на повышение удобства и безопасности движения", - написал Анохин в мессенджере Мах.
Также на встрече затронули тему реализации проектов в сфере интеллектуальных транспортных систем. В частности, обсудили внедрение технологий обнаружения и предупреждения появления диких животных на дороге, которые уже демонстрируют свою эффективность. Обсудили работу "Автодора" по обустройству защитных ограждений, предотвращающих выход животных на проезжую часть.
"Уверен, что дальнейшая совместная работа позволит и впредь поддерживать высокий уровень безопасности, развивать современную дорожную инфраструктуру и обеспечивать комфортное движение для всех участников дорожного движения", - резюмировал глава региона.
