Первые российские аниматоры получили сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 23.03.2026
11:18 23.03.2026
Первые российские аниматоры получили сертификат "Сделано в России"
Первые российские аниматоры получили сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 23.03.2026
Первые российские аниматоры получили сертификат "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выдал сертификаты "Сделано в России" знаковым отечественным анимационным проектам, говорится в сообщении РЭЦ. РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T11:18:00+03:00
2026-03-23T11:18:00+03:00
экономика
россия
союзмультфильм
бренд сделано в россии (made in russia)
экономика, россия, союзмультфильм, бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Союзмультфильм, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
Первые российские аниматоры получили сертификат "Сделано в России"

РЭЦ выдал сертификаты "Сделано в России" отечественным анимационным проектам

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выдал сертификаты "Сделано в России" знаковым отечественным анимационным проектам, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выдал сертификаты "Сделано в России" знаковым отечественным анимационным проектам в категории "Уникальность". Эти мультфильмы - гордость страны и культурный код, объединяющий зрителей в России и за рубежом", - подчеркивает организация.
Одним из первых обладателей "птички" (логотипа Made in Russia) стал анимационный сериал "Пушкин и… Михайловское" (ИП Гаврюшин Игорь Валерьевич). Проект, набравший уже более 6 миллионов просмотров на крупнейших онлайн-платформах (Иви, KION, Кинопоиск), в доступной и современной форме рассказывает о жизни великого поэта в родовом имении.
Аналогичный сертификат в категории "Уникальность" получила легендарная киностудия "Союзмультфильм". Знак качества "Сделано в России" теперь будет маркировать новые серии мультсериалов "Ну, погоди!" и "Чебурашка". Эти проекты являются ярким примером того, как традиционные образы трансформируются в современные креативные драйверы экономики.
Напомним, что в 2025 году Группа РЭЦ провела расширение программы "Сделано в России". К числу полноценных участников бесшовной экосистемы поддержки присоединились представители ИТ-сферы, ювелирного дела и креативных индустрий.
Сегодня производители аудиовизуального контента могут маркировать свои произведения национальным знаком качества, подтвердив исключительные права на продукт. Это решение направлено на расширение присутствия российского творческого контента на международных рынках и формирование образа России как страны с высочайшим уровнем интеллектуального капитала.
Интеграция креативного сектора в государственную повестку нашла отражение и в архитектуре всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России" 2026 года. В этом году в перечень основных номинаций конкурса официально включена категория "Кино, анимация". Наличие сертификата "Сделано в России" дает анимационным студиям весомое преимущество при просмотре заявок и открывает приоритетный доступ к мерам продвижения в рамках национальной программы. Прием заявок на участие в премии продлится до 31 мая включительно.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
